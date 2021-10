Union Berlin wil met Feyenoord en UEFA in gesprek na rellen in Rotterdam

FC Union Berlin wil met Feyenoord en de Europese voetbalbond UEFA in gesprek over ongeregeldheden rond het groepsduel (3-1) tussen beide ploegen in de Conference League.

"In onze ogen mag het niet zo zijn dat honderden fans van ons met tickets voor rust nog niet in het stadion zaten", zegt woordvoerder Christian Arbeit van de Berlijnse club. "Ook heb ik beelden gezien van fans van ons die het slachtoffer zijn geworden van hard ingrijpen van de politie. Dit is onaanvaardbaar voor ons."

In de omgeving van De Kuip was het enige tijd onrustig. Om confrontaties te voorkomen was in het uitgaansgebied Oude Haven een gebied ingericht voor fans van Union Berlin. Toen die onder politiebegeleiding naar het Feyenoord-stadion liepen, kwam het tot een confrontatie tussen de Duitse supporters en de ME.