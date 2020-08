Slachtoffer steekpartij springt in IJ

Bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man in het IJ gesprongen om aan zijn belager te ontkomen. De verdachte werd later door de politie beschoten toen hij zich verzette bij zijn arrestatie.

De steekpartij vond rond 04.00 uur plaats op de pont over het IJ. Het gewonde slachtoffer sprong van boord om weg te komen. Hij kon zwaargewond op de noordoever uit het water worden gehaald.

De verdachte bekogelde agenten met stenen toen de politie hem probeerde aan te houden. Daarop werd hij in zijn been geschoten. Slachtoffer en verdachte zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog niet bekend.