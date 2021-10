Historische 6-1 afgang Mourinho, Nederlander Smits was erbij: 'Bizar, hè?!'

José Mourinho gaat slecht gemutst terug naar Rome - ANP

Zijn handen zaten als trainer van Internazionale en FC Porto om de 'de cup met de grote oren'. Met Manchester United won hij de Europa League. Hij stapte als winnaar van het veld in 'El Clásico' en pakte bekers in Portugal, Engeland, Italië en Spanje. Maar een erelijst deluxe of niet: Bodø/Glimt uit, altijd lastig. Ook voor José Mourinho met zijn AS Roma. De reis naar het hoge (en koude) noorden van Noorwegen zal de manager, geboren in het mediterrane Setúbal, niet snel vergeten. Al zal hij dat wel graag willen. Voor het eerst in 1.008 duels De wedstrijd in de Conference League, toch al niet zijn favoriete toernooi, werd namelijk een historische afgang. Mourinho, goed voor liefst 1.008 wedstrijden als hoofdcoach, kreeg nog nooit zoveel goals tegen als donderdagavond in het pittoreske Bodø. Het werd 6-1 voor de Noren. Mourinho speelde weliswaar met zijn B-ploeg, maar hij had met spelers als Stephan El Shaarawy, Borja Mayoral en doelman Rui Patrício desondanks grote namen in het elftal, dat werd aangevuld met veel jonge spelers.

De Noren vieren feest, langs de lijn een stoïcijnse José Mourinho - Pro Shots

Na afloop was de Portugese coach keihard in zijn oordeel over de B-ploeg. "De elf basisspelers van Bodø/Glimt hadden meer kwaliteit dan wij. Nu kan iedereen stoppen met aan mij te vragen waarom ik altijd met dezelfde elf speel", klaagde Mourinho tegen de Italiaanse pers. Nederlandse reservedoelman Het doet niets af aan de prestatie van de Noren, bij wie de Nederlander Joshua Smits de reservedoelman is. Hij verruilde Almere City vorig jaar zomer voor een vierjarig contract bij Bodø/Glimt en zag van dichtbij hoe zijn ploeggenoten geschiedenis schreven. "Iedereen in deze kleine stad (zo'n 50.000 inwoners, red.) vraagt zich af wat er vanavond is gebeurd", vertelde Smits in Langs de Lijn En Omstreken. "Hier had niemand rekening mee gehouden." De Nederlander had er wel een verklaring voor. "Ik wil ons niet tekort doen, maar Roma kwam hier met wisselspelers en ik kreeg niet het idee dat zij veel zin hadden om hier te voetballen."

Joshua Smits in 2015 met de titel in de eerste divisie met NEC - ANP

"Het is hier twee graden, je hebt te maken met aardige windstoten en we hebben kunstgras. Daar houden de Romeinen niet van en dat zijn ze ook niet gewend. Dan wordt er iets anders van je verwacht en daar hadden ze geen rekening mee gehouden", aldus Smits. Hij zag Mourinho bijna het hele duel voor zijn dug-out staan. "Vrij stoïcijns, maar ik denk dat hij van binnen stond te koken." Pas na afloop in de kleedkamer begrepen de Noren dat het een historische afgang was voor 'The Special One'. "Bizar, hè?!"