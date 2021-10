TV-documentaire ontrafelt mysterie rond overlijden oud-Ajacied Yakubu

Op 1 november 2017 komt de Ghanese voetbalbond met een triest bericht . "Wij zijn bedroefd na het horen van het overlijden van voormalig Ghana-, Ajax- en Vitesse-middenvelder Abubakari Yakubu. Onze gedachten zijn bij zijn familie." Een dag eerder is Yakubu overleden in een ziekenhuis in de Ghanese stad Tema, waar de voetballer 35 jaar eerder werd geboren. Maar wat is er precies met Yakubu gebeurd?

Trailer documentaire Yakubu: 'We hebben nog steeds geen idee wat er is gebeurd' - NOS

"Ik ben allereerst op bezoek gegaan bij de familie Kok. Ze vertelden dat ze er maar niet achter konden komen wat er nou precies met hem is gebeurd. Het was een onduidelijk en vaag verhaal. Volgens berichten uit Ghana was Yakubu al enige tijd ziek, maar helemaal zeker wist niemand dat", vertelt Vlastuin over het begin van zijn zoektocht.

De maker struint vervolgens het internet af om meer te weten te komen over het leven en de dood van Yakubu. "Er bleek vrij weinig te vinden. Ik hoorde dat er een ex-vrouw van hem in Amsterdam woonde, maar ik had alleen haar voornaam: Evelyne." Met die naam en het gegeven dat ze ooit was getrouwd met Yakubu, stuurt Vlastuin een bericht aan de Ghanese gemeenschap in Amsterdam. In de hoop dat iemand hem verder kan helpen.

Voormalig ploeggenoten

Intussen spreekt Vlastuin met allerlei voormalig ploeggenoten van Yakubu. Hij reist af naar Arnhem waar hij Theo Janssen, Nicky Hofs en Edward Sturing vraagt naar hun ervaringen met de middenvelder.

In Amsterdam spreekt hij met David Endt, voormalig teammanager bij Ajax. En in Breda treft hij Matthew Amoah, de Ghanese spits met wie Yakubu samenspeelt in het nationale elftal.