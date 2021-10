Queen Elizabeth bracht nacht in ziekenhuis door

De Britse koningin Elizabeth heeft eerder deze week een nacht in het ziekenhuis doorgebracht voor controles. Ze werd woensdagmiddag opgenomen voor onderzoek en kon de volgende dag rond het middaguur weer naar huis, maakte haar paleis bekend nadat tabloid The Sun het nieuws al had gebracht.

Buckingham Palace spreekt van een voorzorgsmaatregel en voorbereidende onderzoeken. Volgens een woordvoerder was het handiger om de koningin een nacht op te nemen in het King Edward VII Hospital. Ze zou inmiddels thuis op Windsor Castle weer lichte werkzaamheden hebben hervat.

Het is naar verluidt voor het eerst sinds 2013 dat de Britse vorstin een nacht in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Toen werd ze opgenomen voor een darminfectie.

Drukke agenda

De 95-jarige Elizabeth annuleerde woensdag op het laatste moment een bezoek aan Noord-Ierland, waar ze het 100-jarige jubileum van het landsdeel zou vieren. In overleg met haar artsen was besloten dat ze rust moest houden. Ze liet weten het advies met tegenzin op te volgen.

De koningin geldt als vief voor haar leeftijd en heeft nog altijd een drukke agenda, met afgelopen dinsdag nog een receptie in aanloop naar de klimaattop in Glasgow. Eerder dit jaar werd ze al wel gezien met een wandelstok, voor het eerst sinds een knieoperatie in 2003.

Elizabeth hoopt volgend jaar haar 70-jarig jubileum op de troon te kunnen vieren.