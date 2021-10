Verstappen terug in Verenigde Staten: 'Hobbelig, maar dat zorgt voor opwinding'

Max Verstappen in aanloop naar de persconferentie in de Verenigde Staten - AFP

Twee jaar na de laatste editie is de Formule 1 terug in de Verenigde Staten. De Amerikaanse fans kunnen zich dit weekend opmaken voor een thriller: het titanenduel Lewis Hamilton versus Max Verstappen nadert de climax. Het gat tussen de twee coureurs is te verwaarlozen: zes punten, met nog zes grand prixs te gaan. In de resterende races zijn nog maximaal 150 WK-punten te verdienen. Er hoeft geen rekenwonder te worden opgetrommeld, om te voorspellen dat de Formule 1 een bloedstollende slotfase tegemoet gaat. Groot vraagteken Max Verstappen verdedigt in Austin (Texas) zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Hij heeft nog geen idee hoe de kaarten liggen. "We moeten afwachten hoe sterk Mercedes hier is. Ik hoop dat we aan elkaar zijn gewaagd, maar dat is eigenlijk altijd het grote vraagteken." "Natuurlijk wil ik de WK-leiding behouden. We waren hier een paar keer dicht bij een mooi resultaat, het is tijd dat om te zetten in een zege."

De leiding van Verstappens team Red Bull Racing is geschrokken van de progressie bij de rivaliserende renstal. In de race-uitslagen is het nog niet goed zichtbaar, maar het is duidelijk dat Mercedes na de zomervakantie het tempo heeft opgevoerd. "Ze hebben stappen gezet en snelheid gevonden. Het is niet alleen hun motor, het is een combinatie van dingen", constateert Verstappen. De 24-jarige Nederlandse coureur zegt dat hij zich geen zorgen maakt. Extra snelheid "Dat heeft helemaal geen zin. We kunnen er toch weinig aan veranderen. We moeten proberen alles beter voor elkaar te krijgen en een beetje extra snelheid te vinden, maar er komt niet veel nieuws meer aan."

Max Verstappen tijdens de persconferentie in de Verenigde Staten - AFP

Het heeft er alle schijn van dat Red Bull Racing is gestopt met het doorontwikkelen van de auto. "We zitten aan de limiet. Meer vermogen zit er niet in", legt Verstappen de vinger op de zere plek. "Alles staat al op maximum. We kunnen niet tot de laatste race blijven doorontwikkelen." "Op een bepaald moment moet je ook bezig zijn met volgend seizoen en het bouwen van de nieuwe auto. 2022 telt ook. We moeten het doen met wat we hebben. Dat zijn de feiten."

Quote Het resultaat was uiteindelijk prima, maar qua prestaties waren we echt niet top. Max Verstappen over de race in Turkije

Bovendien geeft de vorige race in Turkije volgens Verstappen een vertekend beeld. Mercedes-rijder Valtteri Bottas won daar, maar Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez kwamen als tweede en derde over de streep. "Dat dubbele podium zegt me niet zoveel", zegt Verstappen. "Het resultaat was uiteindelijk prima, maar qua prestaties waren we echt niet top. Gelukkig hebben we wel een idee waarom we daar niet zo goed waren." Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton wisselt het hele seizoen al stuivertje met Verstappen. De Britse coureur legt de lat hoog. "Ik bekijk het van weekend tot weekend, maar ik moet deze race winnen. Dat is cruciaal." Druk op ketel "We vrezen dat Red Bull bij de volgende race in Mexico zeer lastig is te bestrijden. Dat is echt een circuit waar wij het zwaar gaan krijgen en waar Verstappen en Pérez gaan scoren, dus ik moet hier presteren. Eigenlijk moet ik vanaf nu alle races winnen. In ieder geval moet ik er alles uit halen. De druk staat vol op de ketel, maar ik hou daar wel van."

Lewis Hamilton viert zijn zege in Sotsji, vorige maand - Reuters

Verstappen en Hamilton zijn één ding met elkaar eens. Het Circuit Of The Americas (COTA) is uitdagend en fraai. "Dit is een aantrekkelijke baan. Het is heel fijn om terug te zijn. Bijzondere en snelle bochten, verschillende racelijnen en veel inhaalmogelijkheden", illustreert Verstappen. "Ik verwacht vrij veel actie in de race. Het is erg hobbelig, omdat het circuit op een moerasgrond is aangelegd. Ook dat kan voor opwinding zorgen." "Ik heb hier veel goede races gereden, ik hou van de stad, koester mooie herinneringen en kreeg een warm welkom", vult Hamilton aan. De regerend kampioen kwam overigens te laat opdraven bij de persconferentie. Formeel een zwaar vergrijp, maar de smoes was fraai. "Ik had mezelf opgesloten op mijn kamer. Ik maak geen grap."

Verstappen de populairste coureur Verstappen boekte deze week al een verrassende zege. Volgens een wereldwijde enquête is hij de populairste Formule 1-coureur, voor Lando Norris, Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo. Het boeit hem voor geen meter. "Prachtig. Veel belangrijker ook dan de wereldtitel. Mijn leven is geslaagd en klaar. Ik kan met pensioen", reageert hij cynisch. "Fijn dat er mensen zijn die me leuk vinden, maar daarom ben ik niet hier." Daniel Ricciardo (McLaren) relativeert schertsend de populariteit van zijn ex-teamgenoot. "Er hebben maar twaalf mensen gestemd, maar ik zal de beroerdste niet zijn. Ik ben nummer dertien."

Hamilton is blij dat er volgend seizoen naast de race in Texas ook een grand prix in Miami komt. "Een race in zo'n groot en sportgek land is veel te weinig. Miami wordt ongelooflijk, kijk hoe groot Nascar en de NBA hier zijn." Daarom is hij voorstander van een derde Amerikaanse race. De onderhandelingen tussen de Formule 1-leiding en Las Vegas zijn al in volle gang. "De Formule 1 krijgt in Amerika echt voet aan de grond. Ik krijg e-mails van mensen die ik al jaren ken en die geen idee hadden wat mijn sport voorstelde. Nu willen ze allemaal op de gastenlijst."