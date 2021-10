Acteur Alec Baldwin schiet vrouw dood op filmset

Het slachtoffer was als director of photography verantwoordelijk voor het camerawerk. Ook de regisseur van de film raakte gewond.

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft iemand doodgeschoten op een filmset. De sheriff van Santa Fe County in New Mexico heeft dat bekendgemaakt.

Twee dagen geleden had Hutchins nog foto's van de set op Instagram gezet. Ze plaatste een foto van cast en crew en schreef bij een filmpje waarop ze in haar vrije tijd paardreed dat dat een van de voordeeltjes van een western opnemen was.

De 63-jarige Baldwin is een van de hoofdrolspelers en producent van die western. Onduidelijk is nog wat er precies misging. Bij de opnames werd een vuurwapen gebruikt en volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ hadden daar losse flodders in moeten zitten. Amerikaanse media spreken van een ongeluk.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the "prop" gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi

Er is niemand aangehouden voor het incident. Wel zijn de opnames voor de film voorlopig stilgelegd.

"Het is laat in de avond hier, dus het nieuws zal zich in de komende uren ontwikkelen. De eerste reacties hier zijn vooral: wat een ongelofelijke samenloop van omstandigheden. En vanuit conservatieve hoek komt commentaar omdat Baldwin zich altijd zeer tegen vuurwapenbezit heeft geuit."

Trump

Alec Baldwin brak eind jaren 80 door in films als Beetle Juice en The Hunt for the Red October. Later speelde hij op tv een hoofdrol in de comedyserie 30 Rock en werd zijn persiflage van Donald Trump voor de sketchshow Saturday Night Live wereldberoemd.

In de film Rust speelt hij een outlaw die zijn kleinzoon uit de gevangenis haalt nadat die per ongeluk iemand heeft gedood.

Het is niet de eerste keer dat er iets misgaat met een vuurwapen op een filmset: in 1993 werd acteur Brandon Lee, de zoon van Bruce Lee, doodgeschoten op de set van de film The Crow. Het pistool had geladen moeten zijn met losse flodders, maar er bleek een kogel in het wapen te zitten.