Acteur Alec Baldwin schiet per ongeluk cameravrouw dood

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft per ongeluk iemand doodgeschoten op een filmset. Het slachtoffer was een cameravrouw. De regisseur van de film raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde in de Amerikaanse staat New Mexico op de set van de film Rust. Dat is een western met de 68-jarige Baldwin als producent en een van de hoofdrolspelers.

Losse patronen

Bij de opnames werd een vuurwapen gebruikt dat was geladen met losse patronen, zegt de sheriff in Santa Fe County. Onduidelijk is nog waardoor het misging. Cameravrouw Halyna Hutchins (42) en regisseur Joel Souza (48) werden geraakt door Baldwin.

Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Hutchins bezweek daar aan haar verwondingen.

Er is niemand aangehouden voor het incident. Wel zijn de opnames voor de film voorlopig stilgelegd. Baldwin heeft nog niet gereageerd.