Acteur Alec Baldwin schiet cameravrouw dood op filmset

Onduidelijk is nog wat er precies misging. Bij de opnames werd een vuurwapen gebruikt en volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ hadden daar losse flodders in moeten zitten. Amerikaanse media spreken van een ongeluk. "Er is nog bar weinig bekend over wat zich daar heeft afgespeeld", aldus correspondent Marieke de Vries.

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft iemand doodgeschoten op een filmset. De sheriff van Santa Fe County in New Mexico heeft dat bekendgemaakt. Het slachtoffer was cameraregisseur. De regisseur van de film raakte gewond.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened? Pics: Jim Weber ⁦ @thenewmexican ⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK

Er is niemand aangehouden voor het incident. Wel zijn de opnames voor de film voorlopig stilgelegd.

Baldwin heeft nog niet gereageerd. Een plaatselijke krant schrijft hem te hebben gezien, huilend buiten het politiebureau van Santa Fe.

Trump

Alec Baldwin brak eind jaren 80 door in films als Beetle Juice en The Hunt for the Red October. Later speelde hij op tv een hoofdrol in de comedyserie 30 Rock en werd zijn persiflage van Donald Trump voor de sketchshow Saturday Night Live wereldberoemd.

In de film Rust speelt hij een outlaw die zijn kleinzoon uit de gevangenis haalt nadat die per ongeluk iemand heeft gedood.

Het is niet de eerste keer dat er iets misgaat met een vuurwapen op een filmset: in 1993 werd acteur Brandon Lee, de zoon van Bruce Lee, doodgeschoten op de set van de film The Crow. Het pistool had geladen moeten zijn met losse flodders, maar er bleek een kogel in het wapen te zitten.