Fans Union Berlin opgepakt in Rotterdam, 'zochten confrontatie met Feyenoord-fans'

In Rotterdam zijn vanavond zo'n zestig voetbalfans van Union Berlin opgepakt. Volgens de politie waren ze in de wijk Lombardijen uit op een confrontatie met Feyenoord-supporters.

Het is niet het eerste incident rond de Conference League-wedstrijd Feyenoord-Union Berlin, die Feyenoord vanavond won met 3-1. Gisteravond viel een groep Feyenoord-hooligans de Duitse clubleiding aan tijdens een etentje in een Rotterdams restaurant.

De groep gooide met tafels en stoelen en de clubbestuurders moesten zich schuilhouden in het restaurant. Zeker één man werd hiervoor aangehouden.

Stoet fans

Ook in de omgeving van De Kuip was het onrustig. Om nieuwe confrontaties te voorkomen was in het uitgaansgebied Oude Haven een gebied ingericht voor fans van Union Berlin. Toen die onder politiebegeleiding naar het Feyenoord-stadion liepen, kwam het tot een confrontatie tussen de Duitse supporters en de ME.

Hierbij werd ook een politiehond ingezet. Een ME'er en drie supporters werden gebeten. Deze drie fans zijn ook opgepakt.