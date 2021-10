Topdirigent Bernard Haitink (92) overleden

De Nederlandse topdirigent Bernard Haitink is op 92-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn managementbureau stierf hij vredig in zijn woonplaats Londen, omringd door zijn vrouw en familie. Hij werd gezien als een van de grootste dirigenten ter wereld.

Haitinks naam is vooral verbonden aan het Concertgebouworkest, dat hij tussen 1961 en 1988 leidde als chef-dirigent. Sinds 1999 kreeg hij er de titel eredirigent. Ook leidde hij orkesten in onder meer Londen, Dresden en Chicago.

Mahler en Brückner

Haitink groeide op in Amsterdam en begon op jonge leeftijd met vioolspelen. Zijn ambitie was echter het dirigentschap en al op zijn 26ste werd hij chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Hij maakte snel carrière en zes jaar later stond hij aan het roer van het Concertgebouworkest.

Haitink bouwde de toch al vermaarde positie van het Concertgebouworkest uit, met internationale tournees en uitvoeringen van symfonieën van onder anderen Mahler en Brückner. Hij werd onder meer geroemd vanwege de manier waarop hij grote muzikale spanningsbogen wist te realiseren.

Afscheid in Luzern

Vanaf het begin van zijn carrière deed Haitink ook veel gastdirigentschappen. Hij trad op met vrijwel alle grote orkesten van de westerse wereld. Het leverde hem ridderordes op in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In eigen land werd hij in 2017 benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste onderscheidingen voor een burger.

Enkele jaren geleden kondigde Haitink aan dat hij ermee ging ophouden, mede vanwege zijn gezondheid. In juni 2019 trad hij voor het laatst op in het Concertgebouw en in september van dat jaar dirigeerde hij zijn laatste concert in de Zwitserse stad Luzern, met de Wiener Philharmoniker.

Zijn managementbureau noemt Haitink een van de meest gevierde dirigenten van zijn generatie. "Wij zullen hem niet alleen herinneren als een legendarische musicus die meer dan 450 opnames uitbracht, maar ook als een gepassioneerde mentor voor toekomstige generaties van dirigenten", staat in een verklaring.