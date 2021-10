AZ doet uitstekende zaken na klinische zege bij Cluj

AZ heeft zijn recente vorm in de eredivisie ook geëtaleerd in de Conference League. Zonder te imponeren werd een 1-0 overwinning geboekt bij het Roemeense CFR Cluj.

De Alkmaarders hadden vanaf het eerste fluitsignaal zoals verwacht het meeste balbezit, maar dat resulteerde aanvankelijk niet in grote kansen. Dat veranderde na een kwartier, toen Jordy Clasie na een afgeslagen bal de buitenkant van de paal trof.

Kopbal Karlsson

Even later was het raak. Uit een voorzet van Yukinari Sugawara kopte de toch niet zo lange Jesper Karlsson de bal tegen de touwen. Een boost voor AZ, dat de Roemenen in de eerste helft in een houdgreep hield.

De frustraties bij de thuisploeg liepen hoog op en dat ondervond onder anderen Evangelos Pavlidis aan den lijve. De AZ-spits werd flink aangepakt door Andrei Burca, die vol op de enkel van de Griek ging staan. De centrale verdediger kreeg geel en kwam daarmee goed weg.