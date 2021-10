PSV verliest in laatste minuut van Monaco en ziet Gakpo en Madueke uitvallen

Cody Gakpo baalt, hij moet het veld geblesseerd verlaten - Pro Shots

PSV heeft een pijnlijke avond beleefd in de Europa League. In eigen huis werd er met 2-1 verloren van AS Monaco, waar Myron Boadu zijn eerste goal maakte en de winnende treffer van Sofiane Diop in de 89ste minuut viel. Bij PSV vielen aanvaller Noni Madueke en doelpuntenmaker Gakpo uit met een blessure. Vervelend nieuws voor de Eindhovenaren met het oog op de topper tegen Ajax van aankomende zondag in de Johan Cruijff Arena. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessures zijn. Door de nederlaag is PSV de koppositie in de groep kwijt. AS Monaco gaat aan de leiding met zeven punten, drie meer dan PSV. Ook Real Sociedad is PSV voorbij, na een 1-0 zege bij Sturm Graz. De Spanjaarden hebben vijf punten.

Er waren twee opvallende nummers 9 aan de aftrap in het Philips Stadion. Bij PSV kreeg de Braziliaanse huurling Carlos Vinícius zijn eerste basisplaats. Bij Monaco mocht Boadu, die in de Ligue 1 vooral invalt, starten. Boadu de gevaarlijkste man PSV mocht in de openingsfase dan gevaarlijker zijn, het waren de bezoekers die op voorsprong kwamen. Boadu werd weggestuurd met een hoge bal, hield Armando Obispo makkelijk achter zich en tikte de bal behendig door de benen van Drommel.

Myron Boadu tikt de bal door de benen van Drommel - ANP

PSV nam daarna het initiatief weer over, maar creëerde te weinig. De kopbal van Marco van Ginkel en het afstandsschot van Mario Götze kon je nauwelijks kansen noemen. Dat was aan de andere kant wel anders. Opnieuw werd Boadu weggestuurd. De snelle spits startte vanaf eigen helft, stond dus geen buitenspel en kon alleen op Drommel af. Maar omdat Boadu te veel tijd nodig had, kon de teruggesnelde Obispo er nog tussen komen. In de aanval meteen daarna was de uitkomst precies hetzelfde: de voormalig aanvaller van AZ kreeg de bal, aarzelde en vond weer de voet van Obispo op zijn weg.

Boadu wacht lang, waardoor Obispo er nog tussen kan komen - Pro Shots

Na rust kwam een uittrap van Monaco-doelman Alexander Nübel prompt terecht bij PSV'er Cody Gakpo, die de bal op zijn beurt weer prompt in de handen van de doelman schoot. Tussendoor was Vinícius al gevaarlijk geworden. Cody lacht, Cody huilt Nadat vleugelaanvaller Madueke met een hamstringblessure het veld had moeten verlaten maakte Gakpo de verdiende gelijkmaker. Philipp Max onderschepte de bal en speelde Gakpo aan, die op zoek ging naar de één-twee met Vinícius. De bal stuitte echter van de voet van de Braziliaan, maar omdat de snelle Gakpo al in de buurt was, kwam het toch goed uit en kon Gakpo uithalen. Het was een van zijn laatste acties, want ook Gakpo moest het veld verlaten met een blessure. Hij kwam ongelukkig terecht na een luchtduel.

Cody Gakpo na zijn 1-1 tegen Monaco - Pro Shots