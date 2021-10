Bende Haïti dreigt ontvoerde Amerikanen en Canadees te doden

De zeventien zendelingen en hun gezinsleden die in Haïti zijn ontvoerd, zullen worden gedood als er geen losgeld voor hen wordt betaald. Dat heeft de leider van de bende achter de ontvoering gezegd in een videoboodschap.

Dinsdag werd bekend dat de ontvoerders 17 miljoen dollar eisen voor de vrijlating van de groep die bestaat uit zestien Amerikanen en een Canadees. "Als ik niet krijg waar ik om vraag, dan zweer ik dat ik een kogel in de hoofden van deze Amerikanen schiet", zegt Wilson Joseph, leider van de bende '400 Mawozo', in een filmpje dat op sociale media werd geplaatst.

In de video staat Joseph voor meerdere open kisten, met daarin vermoedelijk de lichamen van gedode bendeleden. "Jullie hebben me aan het huilen gemaakt. Mijn tranen zijn van water, maar ik zal ervoor zorgen dat jullie bloed huilen."

Bidden voor families

De zeventien zendelingen en familieleden werden afgelopen weekend ontvoerd in Croix-des-Bouquets, een voorstad van de hoofdstad Port-au-Prince. Ze reisden namens de Amerikaanse organisatie Christian Aid Ministries.

Een woordvoerder van de organisatie vroeg op een persconferentie om te bidden voor de getroffen families. "Ze hebben het nu heel zwaar."

'400 idioten'

Inmiddels is er ook steeds meer bekend over de bende achter deze ontvoering. 400 Mawozo zou vrij vertaald '400 idioten' betekenen. De groep begon met zo'n tien jongeren die zich in Croix-des-Bouquets bezighielden met het stelen van motoren en het beroven van bewoners, zegt oud-senator Jean Renel Senatus tegen persbureau Reuters. Hij is opgegroeid in de voorstad en zegt al jaren te worden bedreigd door de groep, die zich aanvankelijk 'Texas' noemde.

Inmiddels zou Croix-des-Bouquets voor een groot deel onder controle staan van de bende. Volgens Senatus kon de groep zo snel groeien door makkelijke toegang tot wapens en corrupte bestuurders.

In april ontvoerde 400 Mawozo negen nonnen en priesters, onder wie twee mensen uit Frankrijk. Een maand later werden ze vrijgelaten toen er losgeld zou zijn betaald. In de periode daarvoor hield de bende zich niet bezig met ontvoeringen. "Voor zover ik weet hebben ze meer dan twee jaar niemand ontvoerd", zegt Senatus.