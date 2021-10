Lavreysen prolongeert wereldtitel op keirin, Hoogland pakt zilver na titanenstrijd

Harrie Lavreysen heeft bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen voor de tweede keer op rij de titel op de keirin veroverd. Na een prachtige titanenstrijd drukte Lavreysen zijn wiel net iets eerder over de streep dan Jeffrey Hoogland, die het zilver pakte.

Titanenstrijd in keirinfinale: Lavreysen verslaat Hoogland en prolongeert wereldtitel - NOS

Hoogland kreeg bij de loting de eerste plaats achter de gangmaker toebedeeld. Lavreysen startte op de vierde positie. Toen de gangmaker de baan uit stuurde, nam Lavreysen meteen de kop van Hoogland over. Hoogland volgde zijn wiel en kwam in de laatste ronde even langszij, maar Lavreysen had nog een tweede versnelling. Op het laatste rechte stuk sprintten de twee Nederlanders samen op de finish af. Lavreysen had uiteindelijk het beste eindschot. Het brons ging naar de Rus Michail Jakovlev. "Dit was vet, echt mooi", reageerde Lavreysen. "Op het EK ging het fout, op de Spelen ging het fout (daar pakte hij brons, red.). Dus ik dacht: ik ga gewoon vroeg op kop, ik ben sterk genoeg. En ik heb het vol kunnen houden: echt vet." Bekijk hieronder de interviews met Lavreysen en Hoogland:

Ondanks dat hij de wereldtitel weer aan zijn ploeggenoot moest laten, keek ook Hoogland met een goed gevoel terug op zijn race. "Ik kwam erlangs, maar niet eroverheen.

Ik heb perfect gereden, mag niet klagen. Best bizar dat we er zo'n een-tweetje uit kunnen trekken. We zijn zoveel sterker dan de rest. Dat is gaaf om ook hier te zien", aldus Hoogland. Topfavorieten De Nederlandse sprinters waren als titelverdediger (Lavreysen) én Europees kampioen (Hoogland) de grote favorieten voor de titel in Roubaix. Eerder op de dag plaatsten ze zich moeiteloos voor de finale door hun races in de eerste ronde en de halve finales glansrijk te winnen. Kijk hier de beelden van de halve finales:

Lavreysen en Hoogland moeiteloos naar finale keirin op WK - NOS

Woensdag pakten Lavreysen en Hoogland met Roy van den Berg voor de vierde keer op rij de wereldtitel op de teamsprint. Later deze week gaan de Nederlandse krachtsprinters ook nog op jacht naar de wereldtitel op de sprint. De kans is aanzienlijk dat ze in de finale dan weer tegen elkaar gaan strijden om de titel, net als op de Olympische Spelen en de EK. Hoogland rijdt vrijdag ook nog de kilometer.

Eefting vierde op scratch Op de scratch ging de wereldtitel naar de Fransman Donavan Grondin. Roy Eefting sprintte achter de Belg Tuur Dens en de Brit Rhys Britton naar de vierde plaats. De Nederlandse specialist op het niet-olympische duuronderdeel kwam in de laatste ronde nog sterk opzetten, maar greep net naast een medaille. Bekijk de race en de reactie van Eefting hieronder.

Bij de scratch rijden de renners zestig rondjes (15 kilometer). Er zijn geen tussensprints; wie als eerste over de streep komt, wint. Eefting reageerde halverwege de koers op een aanval en vond de aansluiting, maar werd na een paar rondjes weer gegrepen. Na die actie verstopte Eefting zich achteraan in de groep. Toen ze vooraan al gingen sprinten, moest hij nog een gat dichtrijden. Na een enorme inspanning kwam Eefting toch nog in de buurt van het podium, maar hij was net te laat. "Zo dom", reageerde hij. "Dit was mijn droomscenario. Ik gooi het gewoon weg door achter de verkeerde renners te zitten die een gat laten." In 2019 pakte de 32-jarige Eefting zilver op de scratch, vorig jaar reed bij de WK in Berlijn verrassend naar het brons op de puntenkoers.