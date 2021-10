Vitesse in uitverkocht huis naar zege op fantasieloos B-team Spurs

Door de zege gaan de Arnhemmers in groep G over Tottenham heen. Vitesse won eerder uit bij NS Mura ( 0-2 ) en verloor thuis van Stade Rennais ( 1-2 ) en staat halverwege de groepsfase tweede.

In een uitverkochte Gelredome heeft Vitesse kunnen stunten in de Conference League. De B-keus van miljoenenploeg Tottenham Hotspur werd met 1-0 terug naar Engeland gestuurd.

Het zou hoe dan ook een bijzondere voetbalavond worden in Arnhem. Voor het eerst in zeven jaar waren de tribunes namelijk weer eens uitverkocht. De kleine 24.000 fans kregen wel een reserveploeg van Spurs voorgeschoteld.

Geen Kane, wel Bergwijn

De prioriteit van de nummer vijf van Engeland ligt duidelijk niet bij de Conference League. Spelers als aanvoerder Harry Kane en uitblinker Son Heung-min bleven achter in Engeland. De bekendste namen in Arnhem waren Dele Alli, Steven Bergwijn en oud-Ajacied Davinson Sánchez.

Hoewel de trainer waarschijnlijk anders had gehoopt, maakte die B-keus niet bepaald de indruk om te laten zien dat ze thuishoren in de A-ploeg. Dat was ook de verdienste van Vitesse, dat gesteund door de sfeervolle ambiance een hoop inzet toonde.

Maar een hoop inzet creëert niet meteen kansen. Het voetbal van beide ploegen was in de eerste helft simpelweg niet goed genoeg om tot een grote, uitgespeelde kans te komen, al ging een kopbal van Jacob Rasmussen net voorlangs. Hoogtepunt was het spandoek vol humor op de Arnhemse tribunes.