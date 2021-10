Feyenoord hard op weg naar knock-outfase na zege op Union Berlin

Jahanbakhsh heeft de score geopend - Pro Shots

Feyenoord heeft een flinke stap gezet richting de knock-outfase van de Conference League. De Rotterdammers rekenden in een sfeervolle Kuip af met Union Berlin: 3-1. Het treffen stond op scherp, nadat de clubleiding van Union Berlin woensdagavond werd aangevallen door Feyenoord-hooligans. De Rotterdammers maakten in een statement uitgebreid excuses. "Een totaal verwerpelijke gebeurtenis", reageerde algemeen directeur Mark Koevermans. Ook vlak voor aanvang van het duel waren er incidenten. Vele supporters van Union Berlin werden volgens de Duitsers hardhandig aangepakt door de politie en kregen geen toegang tot De Kuip. Zij maakten zo voor niets de trip vanuit Berlijn naar Rotterdam.

Sfeer in De Kuip - NOS

Uiteindelijk gold hetzelfde voor de huidige nummer vijf van de Bundesliga, want Feyenoord trok aan het langste eind. Nadat Union in de openingsfase tevergeefs een penalty had geclaimd, na een vermeende overtreding van Gernot Trauner op Taiwo Awoniyi, opende de thuisploeg even later de score. Orkun Kökcü vond met een lange pass Luis Sinisterra. De Colombiaan legde terug en via Guus Til belandde de bal voor de voeten van Alireza Jahanbakhsh: 1-0. Na bijna een halfuur werd het 2-0. Bryan Linssen kreeg, na een licht duwtje op Robin Knoche, vrije doortocht en bleef uiterst koel.

Linssen viert zijn goal met de Feyenoord-aanhang - Pro Shots

Union Berlin gaf zich niet zomaar gewonnen en maakte nog voor rust de aansluitingstreffer. Awoniyi, met een verleden bij NEC, kopte raak uit een voorzet van Christopher Trimmel. Feyenoord had het in die fase even lastig, maar hield de schade beperkt. Toornstra miste zelfs nog een grote kans op de 3-1. Dat doelpunt kwam er in de tweede helft alsnog. Nadat Til en de bij Union ingevallen Sheraldo Becker (ex-ADO) mogelijkheden hadden laten liggen, sloeg Sinisterra een kwartier voor tijd toe in de rebound. Hij reageerde attent na een redding van keeper Andreas Luthe op een inzet van Linssen.

Stand van zaken in groep E - NOS