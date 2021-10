Nederlandse rapper Murda kan tot tien jaar cel krijgen in Turkije

Justitie in Turkije heeft de Nederlandse rapper Murda aangeklaagd omdat hij in zijn teksten het gebruik van drugs zou verheerlijken. Op basis van die aanklacht kan hij een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar krijgen, melden Turkse media en dat wordt door het management van Murda bevestigd. De rapper moet waarschijnlijk binnen een paar dagen voor de rechter verschijnen.

Murda werd zaterdag op het vliegveld van Istanbul aangehouden. Een dag erna kwam de rapper vrij, maar hij mocht Turkije niet verlaten. Murda rapt in verschillende nummers over drugs. Zelf zegt hij daarover dat hij in Nederland is geboren en in de Nederlandse cultuur is opgegroeid. In mijn raps gebruik ik straattaal en het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen tot het gebruik van drugs aan te zetten, aldus de rapper.

Buitenlandse Zaken

Eerder was het management van Murda nog positief over de afloop van de zaak en verwachtte men dat de rapper snel weg zou kunnen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten in contact met hem te staan.

Murda's echte naam is Önder Dogan. Hij werd in 1984 geboren in Amsterdam en is erg populair in Turkije. Zo is hij een jurylid van de Turkse rapversie van The Voice. Zijn nummers zijn op Spotify miljoenen keren beluisterd.

In 2008 bracht de rapper zijn eerste album uit. Hij werkte onder meer samen met andere Nederlandse artiesten, onder wie Ronnie Flex, Bizzey en Kraantje Pappie.

Een van zijn nummers: