Nederlandse film met kinderen die praten over zelfmoord ouders wint Oscar

In haar prijswinnende film praat Milou Gevers met vier jonge kinderen die net één van hun ouders door zelfmoord zijn verloren. Het resulteerde in een aangrijpende documentaire, die volgens rouwexperts taboedoorbrekend is. Nieuwsuur sprak met haar over de documentaire:

De film mag dan een jaar uit zijn, de impact merkt Milou Gevers tot op de dag van vandaag. Haar film wordt gebruikt op basisscholen, maar ook in psychologenpraktijken. Daarnaast krijgt ze veel reacties van mensen die te maken hebben gehad met suïcide en zich herkennen in de documentaire. "Het is superbijzonder om die verhalen te lezen. Vaak raakt het me ook. Maar het beantwoorden van die mails geeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus ik ben het hele jaar bezig geweest om iedereen antwoord te geven."

Het onderwerp van de film is nooit ver weg in het leven van Gevers. Zij maakte de film omdat haar moeder zelfmoord pleegde toen Milou een tiener was. Ze kon haar verhaal niet kwijt en voelde zich geïsoleerd. Ze wilde met de film lotgenoten, nabestaanden en anderen bewust maken van de taboes rondom zelfdoding door ouders.

De Studenten Oscars worden uitgereikt door dezelfde organisatie als de algemeen bekende Oscars voor films. In sommige gevallen een opmaat naar een grote carrière. Zo won Mike van Diem in 1990 een Student Academy Award met zijn film Alaska. Acht jaar later won hij een Oscar met Karakter.

De documentaire, die haar eindexamen was voor de Nederlandse Filmacademie, werd bekroond op verschillende internationale filmfestivals, maar een Oscar is toch even wat anders zegt Gevers. "Het is een film met kinderen. Filmfestivals zegt ze weinig, maar Oscars zegt ze wel wat. Dus dit is ook heel bijzonder voor de kinderen."

De film Waarom bleef je niet voor mij? heeft de Golden Medal gewonnen bij de Student Academy Awards. In deze documentaire praat filmmaker Milou Gevers met vier jonge kinderen die één van hun ouders door zelfmoord zijn verloren. De film is nu een jaar uit en is volgens rouwexperts taboedoorbrekend geweest. "Nu is er ook internationaal aandacht", zegt een blije Gevers.

Gevers staat op het punt om zelf moeder te worden van een dochter. "In de film zitten verschillende landschappen die elk een deel van het rouwproces laten zien, zoals het Boze Bos en het Spiegelmeer. In het Spiegelmeer vraag ik me af: lijk ik op mijn moeder, wil ik dat? Dat zijn thema's die toen ik de film maakte meer in het verleden lagen. Nu ik moeder word is dat ineens weer actueel. Ook al is daar nu geen sprake van, toch is er de angst dat ik zelf psychologische klachten krijg. In elke levensfase worden dingen uit de film weer actueel."

Vervolgfilm in de maak

Toch laat ze het thema niet los voor toekomstige films. Integendeel. Ze werkt aan een nieuwe film over zelfdoding, al zal die minder persoonlijk worden dan Waarom bleef je niet voor mij?. "Mentale gezondheid blijft me interesseren", zegt Gevers.

Ze kreeg niet alleen brieven van mensen die als kind een ouder verloren aan zelfmoord, maar ook van kinderen van wie de ouder een suïcidepoging overleefde. "Ik wil een film maken over kinderen van ouders die een zelfmoordpoging hebben gedaan. Over hoe je weer een relatie kunt opbouwen met die ouder en het vertrouwen kunt herstellen. Ik heb mezelf dat ook vaak afgevraagd: wat als het mijn moeder niet gelukt was? Waren we dan beter af geweest?"

De prijs is binnen, maar het beroemde beeldje prijkt nog niet op de schoorsteenmantel van Milou Gevers. De uitreiking in Los Angeles was volledig digitaal, dus de Oscar wordt opgestuurd. "Ik weet niet wanneer hij er is. Maar ik heb er een mooi plekje voor gereserveerd op de wc."