Boze Koevermans over aanval Feyenoord-hooligans: 'Verwerpelijk'

Feyenoord-directeur Mark Koevermans is een dag na de aanval van hooligans op een delegatie van de Duitse club nog altijd onthutst. De leiding van Union Berlin zat woensdagavond in een restaurant toen plots tientallen zogeheten fans amok maakten.

"Vreselijk hoe dit überhaupt kan gebeuren. Uiteraard hebben wij uitgebreid onze excuses aangeboden aan Union Berlin. Het is verwerpelijk wat er gebeurd is."

"Het is moeilijk te zeggen of het een gerichte actie was", zegt Koevermans. "Dit past niet bij Feyenoord, ook niet bij de stad. Wij nemen hier onwijs afstand van. Ik ben gewoon boos en gefrustreerd. Laten we in godsnaam nou een keer normaal doen."

Koevermans was eind september zelf het doelwit van hooligans. De ruiten van zijn voordeur werden ingegooid. Ook werd graffiti met de tag RJK (Rotterdamse Jongeren Kern) achtergelaten op de deur van Koevermans' huis in Berkel en Rodenrijs.