Drones zijn te laat: wie redde door lava ingesloten honden op La Palma?

Een van de honden - AP

"De honden zijn in orde", was getekend het 'A-team'. Een anonieme groep heeft via sociale media de redding opgeëist van de honden die op La Palma waren ingesloten door lavastromen. Maar het is een raadsel waar de dieren zijn gebleven. De viervoeters zaten al zo'n twee weken vast in twee betonnen waterbassins. Helikopters konden niet bij ze komen vanwege de voortslepende vulkaanuitbarstingen op het Spaanse eiland. Daarom was een grote reddingsoperatie op touw gezet om de honden een voor een per drone op te takelen en zo in veiligheid te brengen. Spandoek Dagenlang was er op de bijzondere reddingsactie geoefend, en overlegd met de autoriteiten voor alle benodigde papieren. Maar toen alles gereed was, werd gisteravond bij een laatste verkenningsvlucht ontdekt dat de waterbassins leeg waren. Er hing alleen een spandoek met de mededeling dat de honden veilig zijn en dat het zogenoemde A-team daarvoor verantwoordelijk is. Op sociale media verspreidde de anonieme redders deze beelden - waarop de Spaanstalige intro van de Amerikaanse actieserie The A-Team te horen is:

Honden La Palma 'gered door A-team' - NOS

Met drones wordt in de omgeving gezocht naar sporen van de honden. Volgens de Spaanse krant ABC heeft het baasje waarschijnlijk twee of drie honden weggehaald. De lava om de bassins zou inmiddels hard genoeg zijn geweest om over te lopen. De laatste honden zijn naar verluidt opgepikt door vrienden van het baasje. Zij zouden ook het spandoek hebben opgehangen.

Iedereen speculeert over wat er gebeurd is, zegt correspondent Rop Zoutberg "We weten zeker dat het spandoek is opgehangen. We weten ook dat de autoriteiten dagenlang bezig waren met vergunningen. Vermoedelijk hebben mensen zelf het initiatief genomen: wij halen ze wel op. Wat het zo vaag houdt, is dat we niet weten waar de honden zijn. Je zou toch zeggen dat de bevrijders een foto van blije, kwispelende honden zouden maken, maar dat hebben we nog niet gezien. De zaak houdt de gemoederen flink bezig in Spanje, maar ook in andere landen. Ik kreeg berichten van veel mensen in Nederland die begaan zijn met het lot van de dieren. Ook kreeg ik verzoeken hoe ze geld over konden maken naar bijvoorbeeld het dierenasiel op La Palma."

Het dronebedrijf achter de reddingsactie had gehoopt dat de beelden van operatie de wereld over zouden gaan. Het werd uniek genoemd dat honden per drone zouden worden gered. Het bedrijf werd daarbij ook gesponsord door een luchtvaartmaatschappij. Zoutberg: "Ik sprak een woordvoerder van het dronebedrijf en die zei: we zijn nu gewoon hier voor niets." Bijna twee weken geleden werd de eerste hond per drone gespot. Vervolgens werd deze video met luchtbeelden van de opgesloten honden verspreid:

Honden ingesloten door lava op La Palma - NOS

Vulkanengroep Cumbre Vieja blijft ondertussen nieuwe lava en rook uitspuwen. In een maand tijd heeft zo'n 10 procent van de eilandbevolking moeten vluchten voor uitbarstingen. De afgelopen 24 uur hebben nog een 500 inwoners hun huis moeten verlaten. In totaal staat het aantal evacuees op zo'n 7500. Ruim 2200 gebouwen zijn inmiddels verwoest door uitbarstingen. Dat aantal zal de komende tijd nog verder oplopen, want volgens wetenschappers kan het natuurgeweld nog enkele maanden aanhouden.