Weer twee leden Coöperatie Laatste Wil aangehouden

De verdachte uit Eindhoven staat woensdag voor de rechter. Volgens het OM is het onderzoek nog in volle gang; de administratie van de verdachten wordt nog onderzocht om te bekijken aan wie de middelen zijn verstrekt en of de middelen tot zelfdodingen hebben geleid.

De Coöperatie Laatste Wil pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed en is opgericht om 'laatste redmiddelen' aan leden te verstrekken. Hulp bij zelfdoding is een strafbaar feit.

In een onderzoek naar hulp bij zelfdoding zijn deze week nog eens twee leden van de Coöperatie Laatste Wil aangehouden. Het gaat om een 72-jarige vrouw uit Amersfoort en een 78-jarige man uit Den Bosch, meldt het Openbaar Ministerie. In juli werd al een man (28) uit Eindhoven opgepakt.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.