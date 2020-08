'Jessica Torny ideale opvolgster vertrekkende Wiegman'

"Volgens de Engelse bond was Wiegman de 'number one choice'. Maar of dat echt zo is of dat de salariseis van één miljoen euro van Ellis ermee te maken heeft, weet ik niet. Volgens Engelse media gaat Wiegman met vier ton ook wel goed verdienen."

Een verrassing was de overstap van Wiegman niet. In Engeland zongen al geruime tijd twee namen rond: Sarina Wiegman en Jill Ellis, de Amerikaanse bondscoach die vorig jaar wereldkampioen werd met de VS.

"Wiegman is een toptrainer, dus het is even slikken voor Oranje", zegt Van Kleef. "Maar het moment is logisch. Ze heeft het Europees kampioenschap gedaan, het wereldkampioenschap en ze vertrekt straks na de Olympische Spelen. De hele cyclus heeft ze dan doorlopen en dan is het ook goed voor Nederland om met een nieuwe impuls verder te gaan."

Het aangekondigde vertrek van bondscoach Sarina Wiegman is een aderlating voor het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal. En de opvolgers van topniveau liggen niet voor het oprapen, meent Suse van Kleef, voormalig jeugdinternational, kenner van het vrouwenvoetbal en correspondente in Groot-Brittannië.

Een buitenlandse coach verwacht Van Kleef niet. "Dat gebeurt zelden in Nederland en zit ook niet zo in de cultuur. Als je dan binnen Nederland kijkt, komt voor mij de naam van Jessica Torny bovendrijven. Zij doet het uitstekend als coach van Oranje onder 19 en heeft een soortgelijk traject doorlopen als Wiegman."

De grote vraag is nu: wie gaan Wiegman opvolgen bij Nederland? "Oranje heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een team van wereldklasse en daar hoort ook een toptrainer bij. Maar die zijn niet dik gezaaid, zeker niet in Nederland...", aldus Van Kleef.

Torny is nog niet heel ervaren, maar dat was Wiegman bij haar aanstelling ook niet. Zou een mannelijke trainer anders nog een optie zijn? "We moeten niet naar geslacht kijken, maar de nieuwe bondscoach moet thuis zijn in het vrouwenvoetbal. Foppe de Haan zei dat hij als assistent-trainer echt moest wennen aan het vrouwenvoetbal, dat hij tijd nodig had om te acclimatiseren."

"Na Vera Pauw, Hesterine de Reus en Sarina Wiegman is ze pas de vierde vrouw die de trainerscursus doet. De eerste drie zijn giganten in het vrouwenvoetbal", zegt Van Kleef.

De 39-jarige Torny is 62-voudig international en was trainer van de vrouwen van sc Heerenveen voor ze in 2015 Oranje onder 19 onder haar hoede nam. Ze doet nu, samen met onder anderen Dirk Kuijt en John Heitinga, de trainerscursus bij de KNVB en loopt stage bij de mannen van Heracles.

De dynamiek in een vrouwenteam is dan ook heel anders dan in een mannenteam, bevestigt De Haan. "Vrouwen zijn naar elkaar toe opener, maar als er iets aan de hand is, zijn ze gemener", aldus de voormalige assistent-coach in Langs de Lijn En Omstreken.

De 77-jarige Fries schuift zichzelf in ieder geval niet naar voren als mogelijke kandidaat: "Nee, nee, die tijd is geweest..."

"Je moet steeds uitleggen wat je doet en waarom je het doet. Ze hebben echt behoefte aan duidelijkheid en helderheid en willen duidelijk weten waar ze aan toe zijn", aldus De Haan. "In de mannenvoetbalwereld zegt een trainer veel sneller: we doen het zo. En dan is het klaar."

Er is dus een toptrainer in het vrouwenvoetbal nodig, en geen 'middelmatige uit het mannenvoetbal'. Zo boekte de voorganger van Wiegman bij Oranje, Arjan van der Laan, weinig succes. En ook Engeland heeft niet veel plezier beleefd aan Phil Neville, die volgend jaar door Wiegman wordt afgelost.

"Er was in Engeland veel chagrijn over Neville, die bij zijn aanstelling in 2018 nauwelijks ervaring had als trainer en weinig wist van vrouwenvoetbal", aldus Van Kleef. "Het Engelse team heeft meer kwaliteit dan Nederland, maar het potentieel is nooit benut."

Schone taak

En daar wacht een schone taak voor Wiegman, die met veel enthousiasme in de Engelse media is onthaald. "Nederland heeft niet het beste team van Europa, maar werd onder Wiegman wel Europees kampioen. En Nederland is ook niet het op één na beste team ter wereld, maar werd toch tweede op het WK."

"Wiegman is tactisch sterk, eigenzinnig en niet te beroerd om moeilijke keuzes te maken", stelt Van Kleef. "Ze is de baas, maar niet lomp. Volgens mij kan ze Engeland op het EK van 2022 in eigen land Europees kampioen maken."