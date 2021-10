Nog geen duidelijkheid over repatriëringsvluchten uit Marokko

Schiphol - ANP

Het is nog niet duidelijk of Marokko repatriëringsvluchten naar Nederland toestaat. Transavia wil gestrande reizigers met extra vluchten ophalen, maar moet wachten op toestemming van de Marokkaanse autoriteiten. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is in gesprek met Marokko over het hervatten van vluchten. Het luchtruim voor vluchten tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is sinds middernacht gesloten vanwege het coronavirus. Volgens Marokkaanse media is dat vanwege "nieuwe varianten" van het virus. Het vliegverkeer vanaf Marokko naar België en Frankrijk is niet stilgelegd. Het ministerie raadt reizigers dan ook aan om via alternatieve routes terug naar Nederland te komen en contact op te nemen met hun reisorganisatie. Transavia wijst erop dat het vorig jaar ook is gelukt om gestrande reizigers te repatriëren toen Marokko het luchtruim sloot. "Toen hebben we samen met andere partijen de vluchten gedaan en is het ook goed gekomen. Maar dat heeft wel een paar dagen geduurd."

Correspondent Samira Jadir: "Mensen proberen zo snel mogelijk het land uit te gaan. Ze vrezen dat het luchtruim straks in zijn geheel wordt gesloten, of dat het straks ook niet meer mogelijk is om via België te reizen omdat ze denken dat dat land ook op de lijst komt. Ik kreeg veel berichten van mensen die zeiden: 'het kan toch niet waar zijn dat ze dit weer doen, dat de overheid weer opeens een besluit neemt zonder daar echt duidelijkheid over te geven'. Gisteren werd het nieuws door Air Arabia getwitterd, en pas vijftien uur later kwam de bevestiging dat dat bericht klopt. Die lange onzekerheid maakt het voor veel Marokkaanse Nederlanders moeilijk om die besluiten te accepteren. Ze willen het in ieder geval van tevoren weten. Ik heb beelden gezien van de luchthaven van Marrakesh, daar was het superdruk. Het deed me heel erg denken aan anderhalf jaar geleden, toen Marokko plotseling besloot om het luchtruim in zijn geheel te sluiten."

Een van de gestrande reizigers, Rabia, zit in de havenstad Al Hoceima. Ze vertelde in het NOS Radio 1 Journaal dat het plotselinge sluiten van het luchtruim heeft geleid tot stress: "De kinderen beginnen maandag met school. Als de overheid een beetje aan ons had gedacht, hadden we deze stress niet gehad." Voor Rob van Helvoort, eigenaar van reisbureau Middenoostenreizen in Den Bosch, kwam het nieuws als een verrassing. "We hebben al onze reizigers proberen te contacteren, sommigen zaten in onbereikbare gebieden, in de woestijn bijvoorbeeld. Dus die hoorden het pas toen het verbod al was ingegaan." De meeste mensen vliegen vandaag via Brussel terug, zegt Van Helvoort. "Het kan wel, maar het zijn de laatste vluchten. De vluchten naar België zitten allemaal vol voor vandaag." Deze mensen vlogen gisteren toch vanaf Schiphol naar Marokko: