Lavreysen en Hoogland naar keirinfinale, ook Braspennincx door op WK

Lavreysen en Hoogland reden beiden naar de winst in de eerste ronde, waardoor ze zich direct plaatsten voor de halve finales. Lavreysen kwam daarin ook als eerste over de streep, voor Nicholas Paul (Trinidad en Tobago) en Rayan Helal uit Frankrijk.

In de voorronden van het keirintoernooi kwamen de twee Nederlandse sprinters niet in de problemen.

Hoogland versloeg in zijn halve finale de Rus Michail Jakovlev (zijn bijnaam: Dutch Terminator) en Kento Yamasaki uit Japan.

Opnieuw topfavoriet

De finale van het keirintoernooi wordt vanavond rond 20.30 uur verreden en is te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

De Nederlandse sprinters zijn als regerend wereldkampioen (Lavreysen) én Europees kampioen (Hoogland) favoriet voor de titel. Woensdag veroverden Lavreysen en Hoogland voor de vierde keer op rij de wereldtitel op de teamsprint, samen met Roy van den Berg.