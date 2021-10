Braspennincx strandt in kwartfinales sprinttoernooi tegen titelverdedigster

Shanne Braspennincx is in het individuele sprinttoernooi van de WK baanwielrennen gestrand in de kwartfinales. De regerend Europees kampioene was in de strijd om een halvefinaleplaats machteloos tegen de Duitse titelverdedigster Emma Hinze. Braspennincx begon het toernooi eerder op de dag met een zevende tijd in de kwalificatie. Daarmee plaatste de olympisch keirinkampioene zich direct voor de achtste finales, waarin ze Riyu Ohta uit Japan versloeg. Hinze heerst op sprintnummers In de kwartfinales trof Braspennincx het niet met haar tegenstander. Hinze won bij de laatste wereldkampioenschappen alle olympische sprintonderdelen (individuele sprint, teamsprint en keirin) en kroonde zich daarmee tot sprintkoningin van de WK. Afgelopen zomer verloor Braspennincx op de Olympische Spelen van Tokio in de kwartfinales in twee heats van de 24-jarige Duitse.

WK tot en met zondag live De finalesessies van de WK baanwielrennen zijn live te zien via deze livestream in de NOS-app en op NOS.nl. Om 23.50 uur is er een samenvattingsprogramma op NPO 1.

Ook in Roubaix had Hinze maar twee heats nodig om de Nederlandse uit te schakelen. In de eerste heat deed Braspennincx in de laatste bocht een poging om de Duitse te dwarsbomen door iets naar boven te sturen. Zonder succes: de rappe Hinze kwam op het laatste rechte stuk voorbij de Nederlandse: 1-0. In de tweede heat nam Hinze zelf het initiatief. Braspennincx deed in de laatste ronde nog een ultieme poging om haar voorbij te rijden, maar ze kwam niet veel verder dan het achterwiel van de Duitse. Braspennincx veroverde twee weken geleden de Europese titel op de individuele sprint; haar eerste grote individuele prijs op het onderdeel. Toen versloeg ze Lea Sophie Friedrich, landgenote van Hinze, in de finale. Finale keirin om 20.30 uur Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland plaatsten in de middag zich eenvoudig voor strijd om het goud op de keirin. De finale van het keirintoernooi wordt donderdagavond rond 20.30 uur verreden en is te zien via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.