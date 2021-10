Sampdoria tast in duister en rekent niet meer op Ihattaren

De situatie rondom Mohamed Ihattaren begint met de dag geheimzinniger te worden. De middenvelder is al enige tijd in geen velden of wegen te bekennen. Het geduld van Sampdoria raakt op. Trainer Roberto D'Aversa is boos en houdt zeker tot de winterstop geen rekening meer met Ihattaren.

Daniele Faggiano, de technisch directeur van Sampdoria, krijgt al sinds 12 oktober geen telefonisch contact. Op die dag liet Ihattaren weten naar Nederland te willen, maar toen was hij al onderweg. Het is een raadsel waar hij zich nu bevindt, zo laat Gazzetta-journalist Filippo Grimaldi aan de NOS weten. Ook vanuit het management van de voetballer blijft het angstvallig stil.

De begaafde aanvallende middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar Juventus. Hij tekende in Turijn een contract van vier seizoenen, maar de Italiaanse topclub stalde hem direct bij Sampdoria. Die verhuurperiode kon zomaar eens een lucratieve deal worden voor de club uit Genua, want Juventus zou bonussen betalen voor gespeelde wedstrijden, gegeven assists en gemaakte doelpunten. Maar die teller blijft voorlopig op nul staan.

Sampdoria kijkt nu ook naar Juventus. De club kampt met veel blessures, met name bij offensieve spelers. Faggiano hoopt daarom een andere speler te kunnen huren in januari.