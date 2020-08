Piqué eist veranderingen na afstraffing: 'Bij Barcelona is niemand meer onmisbaar'

FC Barcelona gaat een paar moeilijke en spannende weken tegemoet. Het was al onrustig nadat de Catalaanse ploeg de Spaanse landstitel aan concurrent Real Madrid moest laten, maar na de enorme nederlaag vrijdagavond tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League (8-2) staat de club in brand.

Er zullen de komende tijd flinke beslissingen genomen moeten worden door de clubleiding. De tijd voor veranderingen is aangebroken.

"We hebben het dieptepunt bereikt", zei verdediger Gerard Piqué direct na afloop in Lissabon. "De club heeft allerlei veranderingen nodig. Bij Barcelona is niemand meer onmisbaar. Als ik plaats moet maken voor vers bloed, ga ik weg. In Europa doen we niet meer mee. In de Spaanse competitie hebben we het ook niet meer. Er zijn geen excuses meer."

'Barcelona onwaardig'

De veteraan van Barça riep iedereen binnen de club op eens goed na te denken hoe het verder moet met de club. "Want dit is niet de eerste keer, niet de tweede en ook niet de derde keer. We zitten volkomen op het verkeerde pad. Coaches en spelers volgen elkaar op, maar feit is dat we al enkele jaren niet op een acceptabel niveau presteren in Europa. Deze nederlaag was Barcelona onwaardig", aldus Piqué.