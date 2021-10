Een windhoos, hoe vaak komt dat voor in Nederland?

Op verschillende plekken ontstonden er gisteren en vannacht windhozen. Ze richtten forse schade aan in de plaatsen Barendrecht, 's-Heerenberg en Zelhem. Windhozen horen tot de meest gevaarlijke weersverschijnselen in Nederland. Ze ontstaan tientallen keren per jaar en razen in de vorm van een slurf met hoge snelheid over het land.

Dat er de afgelopen 24 uur een aantal windhozen is waargenomen lag gezien de weersomstandigheden voor de hand. "De dynamiek in de atmosfeer was ontzettend krachtig", meldt Weerplaza. "Tussen de wind op de grond en de wind op een kilometer hoogte zat een ontzettend groot verschil in zowel windsnelheid als windrichting." In dit artikel wordt uitgelegd hoe zoiets ontstaat.

Maar eerst: was het nou een windhoos of tornado?

Op NOS.nl schrijven we over windhozen, maar Weerplaza spreekt vandaag van tornado's. Niet gek. "Want eigenlijk zijn windhoos en tornado min of meer hetzelfde", zegt weerman Marco Verhoef. "Het gaat om een draaiend verschijnsel. De meningen over het gebruik van de termen zijn verdeeld."

"Het hangt in veel gevallen van de kracht af hoe we het noemen, maar vaste afspraken zijn er niet. In Nederland zijn we geneigd dit een windhoos te nomen. Bij een tornado denken mensen eerder aan Amerikaanse situaties, extremer weer." In Nederland bereikt een windhoos zelden de kracht van een Amerikaanse tornado.

De windhoos in het Gelderse 's-Heerenberg werd gisteren gefilmd: