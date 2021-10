Knappe vijfde plaats voor Visser in meerkampfinale, Melnikova wereldkampioene

Naomi Visser in actie op vloer tijdens de WK turnen - Getty Images

Naomi Visser is bij de wereldkampioenschappen turnen op een knappe vijfde plaats geëindigd in de meerkampfinale. De 20-jarige Visser stond voor de derde keer in haar turncarrière in een WK-finale. In 2018 werd ze veertiende en in 2019 een na laatste. Ze turnde in het Japanse Kitakyushu een uitstekende en probleemloze meerkamp, met slechts af en toe een schoonheidsfoutje bij de landing: met de vierde score (13,800) op brug, vijfde score (12,966) op balk en twaalfde score (12,666) op vloer.

Visser knap vijfde in meerkampfinale op WK turnen - NOS

Op haar laatste onderdeel sprong de pupil van turncoach Vincent Wevers met 13,400 punten de zeventiende score. Haar 52,832 punten waren goed voor een vijfde plaats en daarmee verbeterde ze haar score (52,266 punten) uit de kwalificatie, toen ze als elfde eindigde. "Supercool", is de reactie van Visser na het behalen van de vijfde plaats in de finale. "Ik wist dat ik mijn uiterste best had gedaan. Ik heb wel iets laten liggen, maar ben wel blijven vechten."

Turnster Visser trots op vijfde plaats in meerkampfinale: 'Supercool' - NOS

Haar vijfde plaats is de beste Nederlandse prestatie in een WK-meerkampfinale sinds de negende plaats van Verona van de Leur in 2001. Wereldtitel voor Melnikova De gouden medaille en wereldtitel ging naar Angelina Melnikova. In het Japanse Kitakyushu was de Russische turnster na vier onderdelen de beste met een score van 56,632 punten.

Angelina Melnikova wordt voor het eerst wereldkampioene op de meerkamp - AFP