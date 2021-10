Oranjevrouwen dag voor WK-kwalificatieduel nog altijd zonder bondscoach

De Amerikaanse bondscoach zou donderdag aansluiten bij de spelersgroep in Zeist, maar vliegt nu waarschijnlijk rechtstreeks naar Cyprus en zou daar, als het goed is, donderdagmiddag arriveren. Ondertussen leidt assistent-bondscoach Jessica Torny de trainingen van de spelersgroep.

Oranje begon de WK-kwalificatie met een gelijkspel tegen Tsjechië (1-1) en winst op IJsland (2-0), de vrouwen staan in groep C nu op een tweede plek. Na de wedstrijd tegen Cyprus volgt dinsdag het WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland.

De Oranjevrouwen spelen vrijdag (20.45 uur) een WK-kwalificatiewedstrijd op en tegen Cyprus. Het duel is rechtstreeks te volgen bij de NOS via een livestream en liveblog op NOS.nl, in de NOS-app, via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en in een extra uitzending op NPO 3.