KNVB: 'Als incidenten aanhouden, mogelijk supporters weren'

Het begin van het eredivisieseizoen werd meerdere keren ontsierd door supportersongeregeldheden in verschillende stadions. De KNVB formeerde daarop deze week een werkgroep met vertegenwoordigers van de clubs uit de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie en het Supporterscollectief.

Uit de overleggen van de werkgroep is gekomen dat de clubs in het betaalde voetbal voorlopig een persoonsgerichte aanpak blijven hanteren, maar ze overwegen over te gaan tot zwaardere maatregelen als de incidenten aanhouden.

Stadionverbod en geldboete

"We willen er alles aan doen om niet in deze fase terecht te komen", meldt de KNVB na overleg met de clubs. Supporters van uitspelende clubs moeten zich in ieder geval tot aan de winterstop laten registreren voordat ze toegang krijgen tot een bezoekersvak. Wanneer er voorwerpen op het veld worden gegooid, zoals bekers bier, volgen waarschuwingen van de stadionspeaker.

Als het gooien dan niet stopt, wordt de wedstrijd stilgelegd en sluit de catering bij de betreffende vakken. Wie voorwerpen op het veld gooit, zich schuldig maakt aan kwetsende spreekkoren, gezichtsbedekking draagt of geweld gebruikt, krijgt een landelijk stadionverbod en een geldboete.