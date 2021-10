Ron Fresen stopt als politiek duider bij het NOS Journaal

Ron Fresen stopt op 1 mei na acht jaar als politiek duider van het NOS Journaal.

Fresen wil meer tijd voor andere zaken. "Het is een zware baan die 24/7 veel van je vergt, zeker in deze tijd van politieke en maatschappelijke spanningen. Ik vind het een prachtbaan en heb het altijd met veel passie en energie gedaan."

Over zijn jaren bij de NOS schreef Fresen een persoonlijk boek, getiteld Acht jaar Achtuur, dat komende dinsdag gepresenteerd wordt. In dit persoonlijke boek vertelt hij over alle facetten van zijn werk, is hij kritisch over de huidige politieke cultuur en houdt hij een pleidooi voor scherpere keuzes in de journalistiek.

Voordat Fresen in 2004 in dienst kwam van de NOS, werkte hij als hoofdredacteur van Omroep West. In 1987 was hij betrokken bij de oprichting van het regionale radiostation Radio West in Den Haag.

Opmerkelijk aan zijn loopbaan bij de NOS is dat Fresen eenmalig, op 29 januari 2015, het NOS Acht Uur Journaal presenteerde vanaf locatie in Den Haag in plaats van vanuit de studio in Hilversum. Dit was een noodgreep, omdat een man met naar later bleek een nepwapen de redactie in Hilversum was binnengedrongen en zendtijd opeiste.

De verslaggever vertrekt dus per 1 mei; dit betekent dat hij de komende maanden nog te zien zal zijn.

Voordat het Binnenhof eerder dit jaar werd afgesloten nam Fresen er met een rondleiding afscheid van: