Reclamewaakhond: slogan Dolfinarium 'Ontdek, Beleef en Bescherm' is misleidend

De slogan 'Ontdek, Beleef en Bescherm' van het Dolfinarium in Harderwijk is volgens de Reclame Code Commissie misleidend. Het zou de indruk wekken dat bezoekers dieren beschermen door een kaartje te kopen en dat is volgens de commissie niet waar.

Dierenrechtenorganisatie House of Animals diende een klacht in bij de toezichthouder. "Het Dolfinarium beweert al jaren van alles over het welzijn van de dolfijnen, zeeleeuwen en orka's, maar het is één grote leugen", zegt Karen Soeters van de organisatie tegen Omroep Gelderland. "Zo kan het Dolfinarium nooit voorzien in de natuurlijke behoeften van dolfijnen, die van nature grote afstanden afleggen." Ze is blij met de uitspraak.

Maar het Dolfinarium is het niet eens met de uitspraak en laat weten dat het woord "bescherm" doelt op de educatieve functie, waardoor bezoekers warm zouden lopen voor natuurbehoud. Volgens directeur Alex Tiebot is daar wetenschappelijk bewijs voor. "We zijn het dan ook niet eens met het oordeel van de commissie en gaan tegen het advies in hoger beroep."

De commissie vindt dat het woord "bescherm" de suggestie wekt dat bezoekers door een kaartje te kopen en het park te bezoeken, direct een bijdrage leveren aan de bescherming van dieren, terwijl dat nergens uit blijkt. De reclame is daarmee in strijd met de Nederlandse Reclame Code.