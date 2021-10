Aanval hooligans Feyenoord op Duitse clubleiding in Rotterdams restaurant

In een restaurant in het centrum van Rotterdam is gisteravond de clubleiding van Union Berlin aangevallen door hooligans van Feyenoord. Een woordvoerder van de Rotterdamse politie bevestigt dat er "sterke aanwijzingen zijn dat het incident verband houdt met de wedstrijd van vanavond". De Rotterdamse club speelt vanavond in de Kuip in de Conference League tegen Union Berlin.

Feyenoord veroordeelt de aanval in een verklaring op zijn website in scherpe bewoordingen en noemt het voorval 'verschrikkelijk'. Bij de aanval is met stoelen en andere voorwerpen is gegooid; één slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.