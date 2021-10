Huntelaar snuffelt ook bij jeugdopleiding van zijn oude club De Graafschap

Klaas-Jan Huntelaar gaat niet alleen bij Vitesse en Go Ahead Eagles ervaring opdoen in het trainersvak, de voormalige spits heeft zich nu ook verbonden aan De Graafschap. Huntelaar gaat daar in de jeugdopleiding het vak leren.

Zelf speelde Huntelaar van 1994 tot en met 2000 in de jeugd bij de 'Superboeren'. "We zijn hartstikke blij dat Klaas-Jan nu thuiskomt en mee wil kijken in onze jeugdopleiding", zegt hoofd jeugdopleidingen Jefta Bresser op de site van de club.

De inmiddels 38-jarige Achterhoeker speelde in de jeugd onder Bresser. "Ik heb Klaas-Jan onder mijn hoede gehad als beginnend speler en vind het een eer om hem nu te begeleiden in zijn eerste stapjes van zijn mogelijke trainersloopbaan."

Meer indrukken

Huntelaar begon deze week aan zijn trainerscarrière, tot aan de winterstop loopt hij twee dagen per week mee bij Vitesse onder 21. Zijn zoon van 12 speelt ook in de jeugd bij de Arnhemse club.

"Ik loop hier een paar dagen in de week mee. En ik ga ook bij andere clubs kijken. Voorlopig is dat ook Go Ahead Eagles. Zo krijg ik meer indrukken. Wellicht volgt nog meer", zo vertelde de kersverse trainer deze week aan de Gelderlander.