NFI: auto's verzamelen veel data, goed te gebruiken in onderzoeken

Het is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gelukt om beveiligde rijgegevens van Tesla-auto's uit te lezen en te publiceren. Voertuigen van de Amerikaanse autofabrikant slaan allerlei informatie op over de werking van verschillende rijhulpsystemen en van de auto, zoals de snelheid, de stuurwielhoek en de werking van zelfrijdende systemen.

Het NFI zegt dat de gegevens een schat aan informatie zijn voor analisten van verkeersongevallen. "Ze kunnen helpen bij een strafrechtelijk onderzoek na een dodelijk verkeersongeval of een ongeval met letsel", zegt Francis Hoogendijk van het NFI.

Tesla heeft zelf toegang

Tesla heeft zelf toegang tot alle gegevens om hun producten te verbeteren of storingen te verhelpen. Justitie kan ook toegang krijgen tot data van de auto's, maar daarvoor is wel een vordering nodig. Bovendien wordt dan niet alle informatie verstrekt, maar alleen de gegevens die gevorderd zijn.

"Wat je niet weet kan je niet vorderen, dus het is nuttig dat we nu weten welke informatie nog meer opgeslagen wordt", zegt Hoogendijk van het NFI. "We hebben helemaal geanalyseerd hoe het registratiesysteem werkt, onder meer door de software in detail na te pluizen."

Het instituut heeft het onderzoek gepubliceerd op en gepresenteerd op een congres voor analisten van verkeersongevallen, zodat de gegevens ook in het buitenland gebruikt kunnen worden. Het NFI heeft testen uitgevoerd met een Tesla Model S. De meting van de voertuigsnelheid in het logboek bleken zeer nauwkeurig: de afwijkingen waren kleiner dan een kilometer per uur.

Te veel vertrouwen

Volgens het NFI maken de logbestanden ook duidelijk wat de invloed is van rijhulpsystemen bij ongevallen. Zo bleek dat een bestuurder te veel vertrouwen kreeg in het autopilot-systeem van Tesla, waarmee de auto bestuurd kan worden zonder hulp van een mens. De automobilist vergat een onderdeel van dat systeem te activeren, raakte lang afgeleid en dat leidde tot een fatale crash.

Overigens is het voor Tesla-eigenaren wel mogelijk om beelden en gebruikersdata op te vragen in het geval van een ongeval. "Veel fabrikanten kunnen hier toch een voorbeeld aan nemen", zegt onderzoeker Hoogendijk.

Het NFI weet niet of ook andere autofabrikanten zoveel data als Tesla opslaan. De organisatie hoopt dat er internationale wet- en regelgeving komt om autofabrikanten transparanter te laten zijn over welke gegevens worden opgeslagen.