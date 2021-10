'Natuurlijk heeft Boadu geen goede cijfers, maar hij krijgt echt wel de tijd'

Daar aan de zuidkust van Frankrijk schijnt de zon vaak. Ook in Monaco lijkt de herfst nog ver weg met temperaturen boven de twintig graden. Toch schijnt de zon in het Stade Louis II dit seizoen nog maar zelden.

Met de teleurstellende tiende plaats in de Ligue 1 moet je concluderen dat AS Monaco niet sterk aan de competitie is begonnen. Ondanks dat de ambities groot waren voor aanvang van het seizoen. Ook de van AZ overgekomen Myron Boadu heeft zijn verwachtingen nog niet kunnen waarmaken aan de Middellandse Zee. Vanavond treffen de Monegasken in Eindhoven PSV, in de strijd om de Europa League.

Champions League

"Ze zijn het seizoen volledig verkeerd van start gegaan en dat terwijl ze er met veel verwachtingen ingingen", zegt sportjournalist Jurriaan van Wessem, die AS Monaco op de voet volgt. "Ze wilden heel graag een plek in de Champions League afdwingen, maar in de play-offs werd er op een knullige manier verloren van Sjachtar Donetsk."

In het tweeluik speelde de ploeg van trainer Niko Kovac met 2-2 gelijk in Oekraïne. Thuis werd met 1-0 verloren. "Eigenlijk lopen ze sindsdien met een kater rond", vervolgt Van Wessem zijn verhaal. "Vanaf dat moment lopen ze in de competitie ook achter de feiten aan."

"Ze spelen niet goed, maar achter koploper Paris Saint-Germain staat het allemaal dicht bij elkaar. Ze staan maar vier punten achter op de nummer twee. Als ze afgelopen weekend gewonnen hadden, stonden ze gewoon in de topdrie."