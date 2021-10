Transgenderprotesten bij Netflix na grappen Dave Chapelle over geslachtsdelen

Bij het kantoor van streamingdienst Netflix in Los Angeles hebben gisteren zo'n honderd mensen gedemonstreerd. Onder de demonstranten was een grote groep transgender personen. Ze zijn boos over de manier waarop Netflix is omgegaan met uitspraken van cabaretier Dave Chappelle in een show.

Chappelle maakte in de show The Closer grappen over de geslachtsdelen van transgender personen. Hij zei ook dat de transgendergemeenschap "te weinig eelt op de ziel heeft". Netflix-baas Ted Sarandos zei in eerste instantie achter de show te blijven staan en weigerde die offline te halen, omdat er in zijn ogen geen grenzen waren overschreden.

Een van de betogers zei dat dergelijke grappen 'discriminerend gedrag' bevordert: