Schulting en Knegt beginnen shorttrackseizoen met valpartij in wereldbeker

Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt zijn het shorttrackseizoen begonnen met een valpartij in hun allereerste wedstrijd. Op de openingsdag van de eerste wereldbekerwedstrijden in Peking gingen beide shorttrackers onderuit op de 1.500 meter.

Knegt kon weinig doen aan zijn valpartij in de heats op de olympische baan. De Britse shorttracker Niall Treacy ging vlak voor hem onderuit en Knegt kon hem niet meer ontwijken. Jens van 't Wout sneuvelde in de kwartfinales van de 1.500 meter. Itzhak de Laat ging wel door naar de halve finales.

Ook Schulting onderuit

Schulting, de regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter, kwam ten val terwijl ze op kop reed in de kwartfinales. De 24-jarige shorttrackster verloor in de voorlaatste ronde haar balans en gleed de kussens in. Ook Rianne de Vries werd uitgeschakeld. Xandra Velzeboer ging wel door naar de halve finales, als een van de twee tijdsnelsten.

In de Chinese hoofdstad krijgt de Nederlandse ploeg voor het eerst te maken met de omstandigheden die ze te wachten staat tijdens de Olympische Spelen volgend jaar. De Nederlandse shorttrackers kunnen via de eerste vier wereldbekerwedstrijden (Peking, Nagoya, Debrecen en Dordrecht) drie olympische tickets per afstand voor hun land verdienen.