Ook als niet alles klopt winnen de teamsprinters: 'Kwam wel uit de grote teen'

Dat besefte starter Van den Berg ook. "Dit is een van de zwaarst bevochten titels die we hebben gehaald", was zijn eerste reactie.

Ook bij de WK baanwielrennen in Roubaix ging de titel voor de vierde keer op rij naar de Oranjetrein. In de finale waren Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland ruim een halve seconde sneller dan Frankrijk. Een flinke marge, maar het algehele optreden van de ploeg was wel wat minder imponerend dan bij andere titeltoernooien.

"In de tweede race hadden we last van de valse start van de Japanners. Jeffrey slipte een beetje weg. We losten het heel mooi op, maar dan zie je wel dat de Fransen echt dichtbij komen. Alles moet wel kloppen om weer te winnen. Maar in de finale lukte het mooi."

Lavreysen relativeert de kritische uitspraken van zijn ploeggenoot al snel. "Ik denk dat het nog wel meeviel. De focus is natuurlijk minder dan op de Spelen, dat merk je wel. Ik denk dat we vrij goed van start gingen, alleen de eerste en de tweede rit ging het niet helemaal zoals het moest."

"Uiteraard is het de derde dit jaar, ná olympisch en Europees kampioen zijn we ook wereldkampioen. Dus het plaatje voor de teamsprint is helemaal compleet. Maar hij kwam wel uit de grote teen."

In aanloop naar de WK vertelde Van den Berg dat het zijn doel is om tot en met de Olympisch Spelen Parijs in 2024 ongeslagen te blijven met de ploeg. De ultieme motivatie bij gebrek aan serieuze tegenstanders.

Zijn ploeggenoten zijn het daarmee eens. "Ik ben voor. Ik denk dat dat realistisch is, maar wel moeilijk. We moeten elke wedstrijd scherp staan", aldus Lavreysen.

Hoogland: "Ik heb ooit de uitspraak gehoord: kampioen worden is knap, maar het blijven is des te knapper. Het is natuurlijk het streven. Het lijkt haast wel alsof we nu alleen kunnen verliezen als we aan de start staan. Dat is feitelijk ook zo. Maar we gaan er zeker voor om die streak in leven te houden."

'Succes mannen'

Voor Van den Berg zit het seizoen er nu op. In tegenstelling tot zijn ploeggenoten komt hij niet in actie op de individuele onderdelen. Lavreysen en Hoogland staan donderdag alweer aan de start van de keirin. "Nog een weekje doorbijten en dan mag de druk eraf", aldus Hoogland, die deze week ook nog in actie komt op de sprint en de kilometer.

"Succes mannen...", besluit Van den Berg.