Wekdienst 21/10: EU-leiders bijeen in Brussel • PSV speelt tegen Monaco

Maar eerst het weer: vandaag is het erg onstuimig en met enige regelmaat zijn er buien van noordwest naar zuidoost. Bij buien is kans op onweer, hagel en zware windstoten. Soms schijnt de zon, maar met hooguit 13 graden is het koel.

Goedemorgen! De EU-leiders zijn twee dagen bijeen in Brussel om onder meer over de energieprijzen te praten. En PSV hervat de groepsfase van de Europa League.

Op beelden is te zien dat meerdere huizen kapotte ramen hebben opgelopen en dat bomen op auto's zijn gevallen. Straten liggen vol met dakpannen en takken. De brandweer inventariseert hoe groot de schade precies is.

In een woonwijk in Barendrecht heeft noodweer vannacht grote schade aangericht. Volgens de veiligheidsregio ging het om een windhoos. Zeker vier mensen zijn gewond geraakt.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In Dordrecht is de afgelopen avond een jongen van 15 opgepakt omdat hij in een auto met hoge snelheid op een politiewagen inreed. Dat gebeurde bij een achtervolging, meldt de politie op Facebook.

Agenten zagen de auto rond 20.45 uur hard rijden op de Merwedestraat. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, ontstond een achtervolging. Tijdens deze achtervolging reed de auto tegen een stilstaande politieauto waarin op dat moment agenten zaten.

Later wist de politie de auto tot stoppen te dwingen. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben, maar de reden daarvoor was logisch: hij was nog maar 15. Hij had drie passagiers in zijn auto. Dat waren kinderen van 12, 14 en 15 jaar.