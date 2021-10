Spurs-coach loopt weg met 'unieke' Bergwijn: 'Belangrijk voor onze toekomst'

"Jullie gaan het beste van mij nog te zien krijgen." Steven Bergwijn beseft als geen ander dat zijn eerste anderhalf jaar bij Tottenham Hotspur nog geen onverdeeld succes is geweest. De aanvaller wil zich de komende periode bewijzen. Om te beginnen kan dat donderdagavond in de confrontatie met Vitesse in de Conference League.

Tottenham Hotspur-trainer Nuno Espirito Santo liet woensdagmiddag doorschemeren dat Bergwijn op een basisplaats kan rekenen. "Dit is voor hem een goede mogelijkheid om scherper en sterker te worden", legde hij uit. "We hebben hem namelijk in de toekomst nodig." "Stevie begon heel goed aan het seizoen, maar raakte toen bij het nationale team geblesseerd. Bij het nationale team", liet Espirito Santo het niet na om te benadrukken dat de enkelblessure van Bergwijn uiterst ongelegen kwam. "Sindsdien kwakkelde hij een beetje, maar hij is op de weg terug." Bepalende speler Volgens Espirito Santo moet Bergwijn uitgroeien tot een bepalende speler bij Tottenham Hotspur. "Hij is zo getalenteerd. Uniek. Hij heeft dingen die ons als team verder kunnen brengen. We hebben Stevie echt nodig."

Steven Bergwijn op de bank bij de Spurs - AFP

Bergwijn is blij dat zijn trainer het in hem ziet zitten. "Het doet mij goed. Ik krijg veel vertrouwen van hem en de club", aldus de aanvaller, die zijn ploeggenoten heeft gewaarschuwd om Vitesse niet te onderschatten. "Ik vond het altijd lastig spelen tegen Vitesse, vooral in hun stadion, omdat ze altijd willen voetballen. Met PSV hadden we daar vaak moeite en hetzelfde geldt voor Ajax, dat het daar vaak lastig heeft", aldus Bergwijn. Geen Moura De trainer voegde eraan toe dat hij een deel van zijn sterspelers in Londen zal laten. Het is de verwachting dat hij een aantal andere spelers opstelt in vergelijking met het gewonnen uitduel met Newcastle United (3-2) van afgelopen zondag. Dat betekent dat onder anderen Son Heung-min en Lucas Moura er niet bij zullen zijn. "We moeten een balans vinden tussen wedstrijden spelen, herstellen en toewerken naar de volgende wedstrijd", legde Espirito Santo uit.