Ravage en gewonden door windhoos, verkeer moet opletten voor windstoten

De brandweer rukte rond 02.30 uur uit naar de Barendrechtse wijk Ter Leede toen bleek dat de schade groot was. Een paar straten zijn getroffen. Meerdere huizen hebben kapotte ramen opgelopen en bomen zijn op auto's gevallen. De brandweer inventariseert hoe groot de schade is.

Noodweer heeft op verschillende plekken in het land schade aangericht. In een woonwijk in Barendrecht raakten door een windhoos zeker vier mensen gewond. Een van hen is met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

De ochtendspits heeft last van het onstuimige weer: vanwege buien en windstoten staan er met name in het zuiden van het land files, meldt de ANWB . In de rest van het land staan minder files, vanwege de herfstvakantie.

Ook elders in het land zijn er berichten over schade door harde wind. Zo rukten de hulpdiensten op meerdere plekken in de regio Utrecht uit en moest de brandweer bij Heerde enkele omgevallen bomen weghalen die op de A50 waren gevallen.

Ook het treinverkeer heeft last van de storm. Op verschillende plekken in het land rijden er geen treinen, vanwege omgewaaide bomen op het spoor. Dit geldt volgens de NS onder meer voor het traject Breda-Tilburg en voor Utrecht Centraal-Amersfoort.

Op verschillende plekken langs de kust wordt overlast verwacht van hoog water. Zo waarschuwt de gemeente Ameland dat de veerdam in Nes kan onderlopen, schrijft Omrop Fryslân . Mensen krijgen het advies hun auto of fiets daar niet te parkeren.

De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vannacht enige tijd afgesloten voor vrachtwagens en auto's met aanhanger. Er werden daar windstoten gemeten van boven de 100 kilometer per uur, meldt Omroep Flevoland .

In Utrecht viel een grote boom om vlak voor rijdende auto. De bestuurder kon niet op tijd stoppen en botste er tegenaan, schrijft RTV Utrecht . De inzittende is door de ambulancedienst nagekeken maar raakte volgens de politie niet gewond.

Code geel

Het weer blijft de rest van de dag onstuimig, in het hele land geldt code geel. In de eerste helft van de ochtend waait het vooral in het zuiden van het land hard, later op de dag overal.

Bij buien is er in het zuiden kans op zware windstoten van 75-90 kilometer per uur, langs de kust mogelijk tot 100 kilometer per uur. In het noorden is er kans op windstoten van 75 kilometer per uur.

Aan het einde van de ochtend neemt de wind tijdelijk af, is de verwachting van het KNMI, maar vanmiddag neemt de kans op zware windstoten in het hele land opnieuw toe. In de avond neemt de wind geleidelijk af.

De komende dagen blijft de wind krachtig: vrijdag is er langs de kust bij buien nog steeds kans op windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Pas in de avond neemt de wind sterk af. Na vrijdag verwacht het KNMI geen weerswaarschuwingen: in het weekeinde krijgen we waarschijnlijk rustig en droog weer.