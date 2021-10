Automobilist (15) rijdt in op stilstaande politieauto

In Dordrecht is de afgelopen avond een jongen van 15 opgepakt omdat hij in een auto met hoge snelheid op een politiewagen inreed. Dat gebeurde bij een achtervolging, meldt de politie op Facebook.

Agenten zagen de auto rond 20.45 uur hard rijden op de Merwedestraat. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, ontstond een achtervolging. Tijdens deze achtervolging reed de auto tegen een stilstaande politieauto waarin op dat moment agenten zaten.

Later wist de politie de auto tot stoppen te dwingen. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben, maar de reden daarvoor was logisch: hij was nog maar 15. Hij had drie passagiers in zijn auto. Dat waren kinderen van 12, 14 en 15 jaar.

De jongen is aangehouden voor joyriding en voor poging tot doodslag. De politie heeft niet bekendgemaakt hoe het met de agenten is die in de aangereden auto zaten.