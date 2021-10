Britten sluiten vrijhandelsakkoord met Nieuw-Zeeland

Het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland zijn het eens geworden over een vrijhandelsakkoord. De deal werd gesloten na zestien maanden van onderhandelingen. Die werden opgestart na de brexit.

De landen hebben onder meer afgesproken om heffingen op bepaalde producten te schrappen. Het gaat bijvoorbeeld om kiwi's, honing en witte wijn uit Nieuw-Zeeland en om kleding en bulldozers uit het Verenigd Koninkrijk. Ook kunnen Britten eenvoudiger in Nieuw-Zeeland gaan werken en omgekeerd.

De premiers Johnson en Ardern maakten het nieuws bekend in een Zoom-gesprek. "Dit is een geweldige handelsovereenkomst voor het Verenigd Koninkrijk, die onze lange vriendschap met Nieuw-Zeeland en de banden met de Indo-Pacific versterkt", zei Johnson. Ook Ardern toonde zich enthousiast. Volgens haar is het voor Nieuw-Zeeland de beste handelsovereenkomst in de geschiedenis.

Johnson en Ardern zijn opgetogen: