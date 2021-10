Oxfam: rijke landen en farmaceuten breken vaccinbeloften aan arme landen

In het onderzoek, A Dose of Reality, worden toezeggingen die farmaceuten en wereldleiders sinds het begin van de pandemie hebben gedaan tegen het licht gehouden. Het blijkt dat sinds het begin van de pandemie maar 0,7 procent van alle geproduceerde vaccindoses naar lage-inkomenslanden is gegaan, aldus het rapport.

Van de 1,8 miljard coronavaccins die via het Covax-programma zijn toegezegd, zijn volgens Oxfam Novib pas 260 miljoen doses geleverd, oftewel 14 procent. Nederland is een van de landen die hun beloftes niet nakomen.

De onderzoekers roepen wereldleiders op de coronavaccins wereldwijd tegen kostprijs beschikbaar te maken. "Het is tijd om het pad van gebroken beloften en het beschermen van de winst van een kleine groep te verlaten en koers te zetten naar de snelste weg uit de pandemie", schrijven ze in het rapport.

Mede door de achterstallige leveringen hebben arme landen een grote achterstand opgelopen met vaccineren. Zo is in Afrika pas 2,6 procent van de hele bevolking volledig gevaccineerd, tegenover bijvoorbeeld dik boven de 80 procent in Nederland.

Schaarste aan vaccins werd aan het begin van de pandemie al verwacht. Daarom werd in april vorig jaar, mede door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Covax in het leven geroepen, een organisatie die gelijke toegang tot vaccins voor de hele wereld wil. 92 landen krijgen via Covax vaccins gedoneerd.

Om snel meer vaccins in arme landen te krijgen, is het volgens Weggen belangrijk dat farmaceuten hun kennis over de productie van vaccins gaan delen. Dat gebeurt nu namelijk niet. "De farmaceuten blijven vasthouden aan het intellectueel eigendom, terwijl die kennis veilig gedeeld zou kunnen worden via een speciaal door WHO ontwikkeld platform. Dan zouden fabrieken in lagelonenlanden zelf de vaccins kunnen produceren, en houdt de WHO de kwaliteit in de gaten."

Verder is Weggen het eens met het pleidooi van WHO-chef Tedros dat rijke landen hun vaccins niet moeten gebruiken voor een zogeheten 'boosterprik' voor de eigen bevolking.

Vaccineren in arme landen is namelijk niet alleen belangrijk voor de gezondheid van de lokale bevolking, maar ook in het belang van het welvarende Westen, benadrukte Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie van het Amsterdam UMC, afgelopen zomer nog. Anders bereiken nieuwe varianten van het virus uiteindelijk ook de westerse wereld. "Het is een belang op de lange termijn."