United buigt achterstand om tegen Atalanta, Ronaldo maakt opnieuw de winnende

Vreugde bij Cristiano Ronaldo - AFP

Het leek er lang op dat de zorgen van Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjaer groter zouden worden na vanavond. De resultaten in de Premier League zijn niet om over naar huis te schrijven en ook in de Champions League ging het vanavond moeizaam, tot de tweede helft begon. United boog op Old Trafford een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning. De Engelsen deelden in de beginfase speldenprikjes uit, maar Atalanta kwam na een kwartier op voorsprong. Na een goede aanval schiet middenvelder Mario Pasalic uit een voorzet raak. Atalanta liet het hier niet bij. De Nederlandse middenvelder Teun Koopmeiners leverde na een klein halfuur een corner op maat af die verdediger Merih Demiral tegendraads wist in te koppen. United had meer balbezit, maar de overtuiging ontbrak. Desondanks kreeg Rashford vlak voor het rustsignaal nog een grote kans, maar de Engelsman schoot via de lat over.

Merih Demiral (r) viert zijn treffer tegen United - AFP

Na rust was de overtuiging er wel bij United. De ploeg van de 48-jarige Solskjaer zette Atalanta, waar Marten de Roon centraal achterin speelde, met de rug tegen de muur. Dat leverde een heleboel kansen en ook doelpunten op. Slordig balverlies De aansluitingstreffer viel acht minuten na rust. Atalanta leed slordig balverlies en de bal kwam terecht bij Bruno Fernandes. De Portugees zette Marcus Rashford met een subtiele pass vrij voor de goal en de Engelsman wist daar wel raad mee. Daarna bleef United de bovenliggende partij, al liet Atalanta af en toe nog van zich horen. Uiteindelijk kreeg de geplaagde United-verdediger Harry Maguire in de 75ste minuut de bal voor de voeten in het zestienmetergebied van Atalanta en dat leverde de gelijkmaker op. United drukte na deze goal het rempedaal niet in en wie anders dan Ronaldo maakte de winnende goal. Tien minuten voor tijd knikte hij een voorzet van Luke Shaw binnen. Het was voor Ronaldo zijn 300ste officiële wedstrijd in het shirt van Manchester United, dat zaterdag in de competitie nog verloor van Leicester City. Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank.

Vreugde bij de spelers van Chelsea - AFP