Minibos bij Nijmeegse basisschool komt terug na blunder

Het bedrijf dat per ongeluk een 'minibos' bij een basisschool in Nijmegen heeft weggemaaid, betaalt de aanleg van een nieuw minibos. Dat melden de betrokken partijen, waaronder het bedrijf dat de maaimachine leverde en basisschool Kindcentrum Aquamarijn.

Leerlingen van de school die het vernielde bosje hebben helpen aanleggen, gaan het vervangende tiny forest samen met een architect ontwerpen.

Het tiny forest werd vorige week met de grond gelijk gemaakt. Het bos was was bijna zo groot als een tennisbaan en werd twee jaar geleden geplant door de kinderen van de basisschool. Er stonden allerlei inheemse planten en bomen die inmiddels 1,5 tot 2 meter hoog waren. De kosten van de aanleg van het minibos bedroegen 22.000 euro.

Vandaag zijn er afspraken gemaakt voor een nieuw minibos. "De partijen zijn blij met de huidige aanpak en zullen zich vol inzetten om het nieuwe minibos tot een succes te maken", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen laat aan Omroep Gelderland weten dat het een goed gesprek was. "De sfeer is positief en we gaan het oplossen."