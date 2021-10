Veiligheidsregio bestempelt Ter Apel als 'ernstige crisis', doet beroep op ramp-procedure

De situatie in Ter Apel is zo ernstig, dat de Veiligheidsregio Groningen een beroep doet op de Artikel 51-procedure tegen de Rijksoverheid. Dat is een procedure die normaal gesproken wordt gebruikt bij crises of rampscenario's. "Dat is waar we nu in zitten. Een zeer ernstige crisis", zegt Koen Schuiling van Veiligheidsregio Groningen in Nieuwsuur.

Vijfhonderd extra opvangplekken voor asielzoekers, dat werd vandaag beloofd door demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD). Maar dit verandert niet genoeg aan de ernstige situatie in Ter Apel, vindt de Veiligheidsregio Groningen.

"Het is in feite een druppel op een gloeiende plaat", zegt Schuiling. "Het aantal mensen dat hier elke dag asiel zoekt, is onverminderd groot. En de toezegging van Broekers-Knol, kenden we al." De Artikel 51-procedure noemt Schuiling "het uiterste wat we konden doen".